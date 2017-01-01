Украина установит дипломатические отношения с Гренадой

Представлять украинские интересы на карибском острове будет посол Украины в Лондоне .

Посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко фото с сайта посольства

Президент Владимир Зеленский предоставил послу Украины в Великобритании Наталье Галибаренко полномочия для подписания совместного коммюнике об установлении дипломатических отношений между Украиной и Гренадой. Соответствующее распоряжение появилось на официальном сайте главы украинского государства.

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Для справки. Гренада — небольшое островное государство в юго-восточной части Карибского моря. Занимает одноименный остров и множество мелких островков и скал в южной части архипелага Гренадины. Гренада известна как пляжный курорт и центр оффшорных услуг.

Напомним, в Украине приступила к работе новый посол Великобритании Мелинда Симмонс. Новая посланница пообещала расширять и диверсифицировать программы технической помощи Украине.

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