В Таиланде из-за шторма погибли 16 человек

Из-за сочетания тропического шторма Подул на севере Таиланда с сезонным муссоном на юге - произошло наводнение в 31 провинции.

В Таиланде из-за шторма Подул и сезонный муссон погибли 16 человек. Об этом сообщили в The National Thailand.

"Из-за сочетания тропического шторма Подул на севере Таиланда с сезонным муссоном на юге - произошло наводнение в 31 провинции, в результате чего зарегистрировали 16 смертей в период с 29 августа по 5 сентября. Пострадали 102 074 домохозяйства", - сообщил глава департамента по предупреждению стихийных бедствий и смягчения их последствий Чаяфол Титисак.

Также он добавил, что в части страны все еще идут ливни, которые создают риск внезапных наводнений и оползней. Всего эвакуировали 1438 человек.

Напомним, ураган Дориан усилился до наивысшей пятой категории. Ожидается, что после прохождения Багамских островов ураган накроет юго-восточное побережье США.

Напомним, из-за приближения урагана Трамп ввел режим ЧС во Флориде и отменил свой визит в Польшу на мероприятия, посвященные началу Второй мировой войны.

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