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Ураган Дориан вынес на берег Флориды пакеты с кокаином

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Первый сверток с наркотиками на пляже Paradise случайно обнаружил прохожий и сообщил в полицию.
Обнаруженные наркотики
Обнаруженные наркотики
CNN

Ураган Дориан, который обрушился на США, вынес на побережье пляжа в городе Мелборн во Флориде пакеты с кокаином. Каждый из них полиция оценила примерно в 30 тысяч долларов, сообщает CNN.

Так, сначала прохожий на пляже Paradise обнаружил странный килограммовый сверток с надписью Diamant, о чем сообщил полицейским. Правоохранители прибыли на место и обнаружили кокаин.

Позже в 30 милях полицейские нашли на пляже сумку, в которой находилось еще 15 таких же пакетов с кокаином.

Все найденные наркотики передали в службу таможенного и пограничного контроля США.

Напомним, ураган Дориан усилился до наивысшей пятой категории. Ожидается, что после прохождения Багамских островов ураган накроет юго-восточное побережье США. Известно, что на Багамах жертвами урагана стали не менее 20 человек.  

Из-за приближения урагана Трамп ввел режим ЧС во Флориде и отменил свой визит в Польшу на мероприятия, посвященные началу Второй мировой войны.

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Теги: наркотики, США, Флорида, ураган, кокаин, наркоторговля
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Источник: korrespondent.net

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