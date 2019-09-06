В ВОЗ назвали самую пьющую страну Европы
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) представила отчет о состоянии потребления алкоголя в 30 европейских странах. Документ был размещен на сайте организации 4 сентября.
При этом наиболее пьющей европейской страной оказалась Литва, где в среднем выпивают 15 литров спирта на человека в год.
Напомним, в 2017 году эксперты ВОЗ назвали эту страну самой пьющей в мире.
За Литвой в рейтинге следуют Чехия (14,4 литра спирта на человека в год) и Германия (13,4 литра спирта на человека в год).
По данным ВОЗ, в среднем европеец старше 15 лет выпивает более двух бутылок вина в неделю. Ежегодно в Европе из-за связанных с алкоголем причин умирает более 290 тысяч человек.
Исследование проводилось с 2010 по 2016 год в странах ЕС, а также в Норвегии и Швейцарии.
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Оказывается, в мире:
1 место - Англия
2 место - Америка
3 место - Австралия
Среди стран бывшего союза:
1 место - Белоруссия
2 место -Украина
3 место - ЛЛитва