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В ВОЗ назвали самую пьющую страну Европы

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Ежегодно в Европе умирают более 290 тысяч человек по причинам, связанным с употреблением алкоголя.
В Европе потребляют больше алкоголя, чем где-либо в мире
В Европе потребляют больше алкоголя, чем где-либо в мире
Getty Images

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) представила отчет о состоянии потребления алкоголя в 30 европейских странах. Документ был размещен на сайте организации 4 сентября.

По результатам исследования,Европа по-прежнему остается самым пьющим регионом мира, хотя все фигурирующие в исследовании страны подписали Европейский план действий по сокращению вредного употребления алкоголя на 2012–2020 годы.

При этом наиболее пьющей европейской страной оказалась Литва, где в среднем выпивают 15 литров спирта на человека в год.

Напомним, в 2017 году эксперты ВОЗ назвали эту страну самой пьющей в мире.

За Литвой в рейтинге следуют Чехия (14,4 литра спирта на человека в год) и Германия (13,4 литра спирта на человека в год).

По данным ВОЗ, в среднем европеец старше 15 лет выпивает более двух бутылок вина в неделю. Ежегодно в Европе из-за связанных с алкоголем причин умирает более 290 тысяч человек.

Исследование проводилось с 2010 по 2016 год в странах ЕС, а также в Норвегии и Швейцарии. 

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Ранее сообщалось, что каждый пятый украинский мужчина регулярно уходит в запой.

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Теги: алкоголь, Европа, ВОЗ, Литва
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Юдзиро2019    06.09.2019, 00:30
Оценка:  0
Юдзиро2019
Все орали Россия, Россия, самая пьющая страна в мире.
Оказывается, в мире:
1 место - Англия
2 место - Америка
3 место - Австралия
Среди стран бывшего союза:
1 место - Белоруссия
2 место -Украина
3 место - ЛЛитва
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