В ВОЗ назвали самую пьющую страну Европы

Ежегодно в Европе умирают более 290 тысяч человек по причинам, связанным с употреблением алкоголя.

В Европе потребляют больше алкоголя, чем где-либо в мире Getty Images

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) представила отчет о состоянии потребления алкоголя в 30 европейских странах. Документ был размещен на сайте организации 4 сентября.

По результатам исследования,Европа по-прежнему остается самым пьющим регионом мира, хотя все фигурирующие в исследовании страны подписали Европейский план действий по сокращению вредного употребления алкоголя на 2012–2020 годы. По результатам исследования,Европа по-прежнему остается самым пьющим регионом мира, хотя все фигурирующие в исследовании страны подписали Европейский план действий по сокращению вредного употребления алкоголя на 2012–2020 годы.

При этом наиболее пьющей европейской страной оказалась Литва, где в среднем выпивают 15 литров спирта на человека в год.

Напомним, в 2017 году эксперты ВОЗ назвали эту страну самой пьющей в мире.

За Литвой в рейтинге следуют Чехия (14,4 литра спирта на человека в год) и Германия (13,4 литра спирта на человека в год).

По данным ВОЗ, в среднем европеец старше 15 лет выпивает более двух бутылок вина в неделю. Ежегодно в Европе из-за связанных с алкоголем причин умирает более 290 тысяч человек.



Исследование проводилось с 2010 по 2016 год в странах ЕС, а также в Норвегии и Швейцарии.

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