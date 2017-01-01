Венгерский спикер считает ненормальными людей без детей

Будапешт ищет способы прекратить сокращение население страны, отвергая при этом иммиграцию.

Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер назвал ненормальными людей, у которых нет детей. Об этом он заявил на международной конференции по вопросам демографии в Будапеште, сообщило 5 сентября издание Financial Times.



По словам Кевера, люди без детей "стоят на стороне смерти", а рождение детей является "вопросом общественного интереса, а не частным делом".



На конференции присутствовал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который заявил, что решением проблемы низкой рождаемости в стране должно стать введение экономических стимулов для семей, а не рост количества мигрантов.

Как указывает издание, Орбан сделал акцент на противодействии миграции в своей политике, стремясь изменить прогнозы, согласно которым население страны сократится с 9,8 миллиона человек до 8,3 миллиона человек в 2050 году.

По данным ООН, Венгрия входит в десятку стран Центральной и Восточной Европы, население которых быстро сокращается. Список также включает в себя Болгарию, Хорватию, Сербию, Польшу и Румынию.

ООН опубликовала прогноз роста населения планеты

Ранее каждой украинке рекомендовали родить четырех детей, чтобы спасти демографическую ситуацию в стране.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet