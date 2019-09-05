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Пропавший во Франции студент мог погибнуть при сжигании мусора - СМИ

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Камеры зафиксировали, что после встречи с друзьями нетрезвый молодой человек забрался в контейнер, который утром увезли на мусоросжигательный завод.
Мусорные баки во Франции
Мусорные баки во Франции
 
Следы студента, неделю назад пропавшего во французской Тулузе, ищут на мусоросжигательном заводе. Об этом 5 сентября сообщила газета Depeche.
 
Отмечается, что вероятнее всего, 21-летний Этьен Мари в состоянии алкогольного опьянения свалился в контейнер для мусора и попал в нем на мусоросжигательный завод.
 
Об исчезновении молодого человека стало известно неделю назад, но до сих пор его поиски не принесли результата.
 
С помощью анализа городских камер видеонаблюдения было установлено, что студент, возвращавшийся после встречи с друзьями, сначала заснул на тротуаре, а затем забрался в мусорный контейнер.
 
Рано утром бак, как обычно, забрала машина мусорщиков, однако нет никаких свидетельств, что Мари к этому времени выбрался из контейнера.
 
С учетом новых обстоятельств полиция пытается обнаружить следы ДНК пропавшего в кузове мусоровоза. В правоохранительных органах подчеркнули, что версия о гибели студента на мусоросжигательном заводе изучается очень серьезно.
 
 
Ранее сообщалось, что два сотрудника сожли магазин по продаже велосипедов, пытаясь  кремировать останки мыши.  

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Теги: Франция, мусор, студент, пропал, погиб, пропал без вести, мусорный бак
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Источник: korrespondent.net

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