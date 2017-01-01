Лучше лежать мертвым в канаве, чем просить об отсрочке Brexit - Джонсон

Британский премьер пообещал сделать все возможное, для того чтобы страна покинула ЕС не позднее 31 октября.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что ни при каких обстоятельствах не обратится к Евросоюзу с просьбой об отстрочке Brexit. Об этом он заявил 5 сентября во время выступления перед сотрудниками полиции в Уэйкфилде, сообщает телеканал Sky News

"Я позабочусь о том, чтобы этой ненужной отсрочки не было, и сделаю все возможное для того, чтобы наша страна покинула ЕС 31 октября. К сожалению парламент вчера проголосовал за то, чтобы по сути лишить нас возможности вести переговоры и существенно осложнить задачу правительства достичь соглашения с ЕС", - отметил Джонсон.

По его словам, единственным выходом из сложившейся ситуации является проведение внеочередных выборов в парламент, хотя это и не то, чего он сам бы хотел.

Джонсон также пообещал, что скорее будет "лежать мертвым в канаве", чем обратится к Брюсселю с просьбой вновь отложить дату Brexit.

Оппозиции удалось провести через Палату общин законопроект, который должен обязать правительство отсрочить Brexit и исключить возможность выхода королевства из ЕС без сделки с Брюсселем.

Для вступления в силу документ должен получить одобрение Палаты лордов и подпись королевы Елизаветы II.

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