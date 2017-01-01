В Польше открыли памятник львовским летчикам

Подвиг львовян был забыт на протяжении десятилетий и удостоен памятника лишь сейчас.

В польском городе Лодзь торжественно открыли памятник львовским пилотам, защищавшим небо над городом в сентябре 1939 года. Об этом сообщает сайт мэрии Лодзя.

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Как рассказал в ходе торжественных мероприятий депутат городского совета Матеуш Валясек, помощь львовских летчиков была в буквальном смысле незаменимой, поскольку других авиационных подразделений армия "Лодзь" не имела.

Пилоты 161-й и 162-й эскадр обороняли город с самого первого дня войны и были довольно успешны в своих действиях. Например, за один только день 5 сентября им удалось уничтожить сразу восемь немецких самолетов. И это при том, что в распоряжении защитников города были совсем устаревшие на тот момент машины Р-7 и Р-11.

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По словам мэра Лодзя Анны Здановской, после войны о героической борьбе львовян за польский город надолго забыли.

Напомним, 4 сентября на польской железной дороге разразился скандал. На одном из поездов нарисовали карту, где украинские города обозначили как часть Польши.

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