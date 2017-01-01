Ураган Дориан достиг США, есть жертвы

Ураган достиг побережья Северной Каролины и ослаб до первой категории из пяти. Дориан движется в северо-восточном направлении.

Из-за урагана Дориан в США погибли по меньшей мере пять человек, сообщает телеканал CNN.

По данным телеканала, по разным причинам, которые были вызваны приближением урагана, во Флориде умерли три человека, и двое - в Северной Каролине. CNN отмечает, что в данном случае речь не идет о непосредственных жертвах урагана - так, в Северной Каролине у мужчины случился сердечный приступ, когда он пытался достать из воды лодку, чтобы его не повредило во время бури.

Согласно последним оценкам Национального центра по наблюдению за ураганами США, Дориан находится сейчас примерно в 60 км к юго-востоку от американского прибрежного города Уилмингтон (штат Северная Каролина) и движется в северо-восточном направлении со скоростью 5,9 м/с. Максимальная скорость ветра в пределах атмосферного явления составляет около 44 м/с.

Также сообщается, что ураган Дориан ослабел до первой категории по шкале Саффира - Симпсона.

К настоящему времени около 2 млн американских граждан, проживающих на атлантическом побережье, оповещены о необходимости эвакуации в связи с приближением Дориана. Согласно последним данным властей, на Багамских островах из-за урагана погибли не менее 30 человек. Официальные лица отмечают, что это не окончательная цифра. Около 13 тысяч строений повреждено или разрушено. Затоплены обширные территории.

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