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В России столкнулись два истребителя Су-34 - СМИ

Комментариев: 2
Несмотря на повреждения, оба истребителя удалось посадить, пилоты живы. Никто не пострадал.
Два истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе под Липецком
Два истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе под Липецком
Википедия

В Липецкой области в РФ произошло столкновение двух боевых самолетов. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По информации СМИ, два многоцелевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в ходе тренировочного полета. Инциндент произошел из-за потери визуального контакта. Ведущий ударил ведомого концом крыла по кабине, при попытке отвернуть боевые машины столкнулись еще раз. При этом в двигатель одного из самолетов попали обломки.

Несмотря на повреждения, оба истребителя удалось посадить, пилоты живы. Никто не пострадал.

Обе боевые машины серьезно пострадали. У одного самолета повреждена кабина, двигатель и фюзеляж. У другого оторвало законцовку крыла с аппаратурой комплекса радиоэлектронного противодействия. Истребители-бомбардировщики принадлежат Государственному центру подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России.

Напомним, в Германии столкнулись два истребителя. После аварии оба самолета потерпели крушение, пилоты смогли катапультироваться, но их пока не нашли.

 

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Теги: Россия, авиакатастрофа, самолет, истребитель, самолеты
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Мока    06.09.2019, 12:25
Оценка:  +1
Мока
Как всегда радар и приборы не работали. Все на глазок.
Serg2176    06.09.2019, 12:14
Оценка:  -1
Serg2176
им лучче не летать... поубиваются жеж
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