В Канаде стартовал 3-дневный фестиваль украинской культуры
В Монреале сегодня стартует трехдневный фестиваль украинской культуры. Как сообщает официальная страница фестиваля в Фейсбук, в этом году данное мероприятие отмечает свою двадцатую годовщину.
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В фестивале примут участие полторы сотни исполнителей различных жанров из Украины, США и самой Канады. Главными гостями праздника станут группы “Друга ріка“ и “Mad Heads CA“, а также известный скрипач Василий Попадюк.
Помимо музыкальных выступлений посетителям фестиваля предлагаются различные активности, связанные с украинской культурой: стенды, где можно попробовать украинские национальные блюда, познакомиться с историей Украины, традиционными ремеслами и т.д.
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Мероприятия в рамках фестиваля пройдут в нескольких локациях, но основной площадкой станет парк Бобьен в центре Монреаля. Завершится праздник в воскресенье 8 сентября.
Напомним, Канада и Германия призвали Украину к реформам. В ответ нам обещают всестороннюю поддержку.
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