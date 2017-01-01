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В Канаде стартовал 3-дневный фестиваль украинской культуры

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В крупнейшем франкоязычном городе Канады, Монреале, горожан будут знакомить с традиционной и современной культурой Украины.
Фото участников прошлогоднего фестиваля
Фото участников прошлогоднего фестиваля
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В Монреале сегодня стартует трехдневный фестиваль украинской культуры. Как сообщает официальная страница фестиваля в Фейсбук, в этом году данное мероприятие отмечает свою двадцатую годовщину.

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В фестивале примут участие полторы сотни исполнителей различных жанров из Украины, США и самой Канады. Главными гостями праздника станут группы “Друга ріка“ и “Mad Heads CA“, а также известный скрипач Василий Попадюк.

Помимо музыкальных выступлений посетителям фестиваля предлагаются различные активности, связанные с украинской культурой: стенды, где можно попробовать украинские национальные блюда, познакомиться с историей Украины, традиционными ремеслами и т.д.

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Мероприятия в рамках фестиваля пройдут в нескольких локациях, но основной площадкой станет парк Бобьен в центре Монреаля. Завершится праздник в воскресенье 8 сентября.

Напомним, Канада и Германия призвали Украину к реформам. В ответ нам обещают всестороннюю поддержку.

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Теги: Канада, Монреаль, фестиваль, культура
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