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"Боязно": Россиянка засняла самолеты у границы с Украиной

Комментариев: 11
Никаких опознавательных знаков на самолетах не было.
Местная жительница отматила, что "раньше такого никогда не было"
Местная жительница отматила, что "раньше такого никогда не было"
Скриншот

Одна из жительниц российского города Росто-на-Дону засняла значительное количество российских самолетов, которые пролетали в районе границы с Украиной. Официальной информации о событии нет.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Ростов Главный.

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"Сегодня утром (6 сентября - ред.) над Вертолетным полем (ЗЖМ) в сторону центра пролетели 12 кукурузников. Хоть летели не сильно высоко, никаких опознавательных знаков я не заметила. Сначала думала, что пролетел вертолет, но звук мотора не удалялся. Раньше такого никогда не было, как-то боязно", - цитирует канал слова очевидицы ЧП.

В конце июля Россия также перебросила к границе с Украиной тяжелую военную технику.

Как сообщалось, в декабре 2018 Россия перевела в Крым “Калибры“, “Бастионы“ и сотню боевых самолетов.

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Теги: самолеты, Россия, Ростов-на-Дону
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Комментариев (11)
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FPN    06.09.2019, 15:38
Оценка:  0
FPN
ИЗ РОСТОВА ВИДНА ГРАНИЦА???????!
Зорян_и_Шкиряк    06.09.2019, 15:34
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Идите все в новость про то, как бразильцы снова обидели жену Макрона. У меня там тест про сиськи.
Минус под первым моим сообщением - кому не нравятся; плюс под вторым - кому нравятся!

Отвлекитесь от политики друзья! )))
Сквозняк    06.09.2019, 15:27
Оценка:  +1
Сквозняк
Это передисалокация Космических, ударных войск.
Тисс    06.09.2019, 15:14
Оценка:  +1
Тисс
Зачем эту желтизну публиковать? А шизофреник из Донецка, который голым бегал по городу и бросал вызов Путину, повесился на 20 этаже элитного дома в Варшаве. И что?
ptica-govorun    06.09.2019, 15:14
Оценка:  0
ptica-govorun
За пленными по обмену летят? Более крупным самолетам в зоне ООС сесть, видимо, негде.
Антибес    06.09.2019, 15:06
Оценка:  +5
Антибес
Боязно?Хоть не уписалась? :-)
Coюзник    06.09.2019, 14:47
Оценка:  -1
Coюзник
Странно ??? СМИ расказывают что русские ничего не боятся и как один сложат голову за Путина ... неужели врут
Зорян_и_Шкиряк    06.09.2019, 15:05
Оценка:  +3
Зорян_и_Шкиряк
Врут.
klin    06.09.2019, 14:42
Оценка:  +5
klin
Кукурузники? Стратегическая авиация?)))
Зорян_и_Шкиряк    06.09.2019, 14:45
Оценка:  +1
Зорян_и_Шкиряк
Для Украины - да.
К тому же это "Ан", национальное достояние!
Зорян_и_Шкиряк    06.09.2019, 14:40
Оценка:  +1
Зорян_и_Шкиряк
Она с такого расстояния надеялась увидеть опознавательные знаки? Забавно!
Вообще, интересная тётка! Испугалась "кукурузника". Что ж будет, когда она настоящий боевой самолёт увидит?! ))
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