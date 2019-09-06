"Боязно": Россиянка засняла самолеты у границы с Украиной

Никаких опознавательных знаков на самолетах не было.

Местная жительница отматила, что "раньше такого никогда не было" Скриншот

Одна из жительниц российского города Росто-на-Дону засняла значительное количество российских самолетов, которые пролетали в районе границы с Украиной. Официальной информации о событии нет.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Ростов Главный.

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"Сегодня утром (6 сентября - ред.) над Вертолетным полем (ЗЖМ) в сторону центра пролетели 12 кукурузников. Хоть летели не сильно высоко, никаких опознавательных знаков я не заметила. Сначала думала, что пролетел вертолет, но звук мотора не удалялся. Раньше такого никогда не было, как-то боязно", - цитирует канал слова очевидицы ЧП.

В конце июля Россия также перебросила к границе с Украиной тяжелую военную технику.

Как сообщалось, в декабре 2018 Россия перевела в Крым “Калибры“, “Бастионы“ и сотню боевых самолетов.

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