"Боязно": Россиянка засняла самолеты у границы с Украиной
Одна из жительниц российского города Росто-на-Дону засняла значительное количество российских самолетов, которые пролетали в районе границы с Украиной. Официальной информации о событии нет.
Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Ростов Главный.
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"Сегодня утром (6 сентября - ред.) над Вертолетным полем (ЗЖМ) в сторону центра пролетели 12 кукурузников. Хоть летели не сильно высоко, никаких опознавательных знаков я не заметила. Сначала думала, что пролетел вертолет, но звук мотора не удалялся. Раньше такого никогда не было, как-то боязно", - цитирует канал слова очевидицы ЧП.
В конце июля Россия также перебросила к границе с Украиной тяжелую военную технику.
Как сообщалось, в декабре 2018 Россия перевела в Крым “Калибры“, “Бастионы“ и сотню боевых самолетов.
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Отвлекитесь от политики друзья! )))
К тому же это "Ан", национальное достояние!
Вообще, интересная тётка! Испугалась "кукурузника". Что ж будет, когда она настоящий боевой самолёт увидит?! ))