В Бразилии снова обидели жену Макрона

Министр экономики Бразилии Паулу Гедес назвал супругу президента Франции некрасивой, однако позже извинился за свой поступок.

Супруга французского лидера Эмманюэля Макрона Брижит Макрон вновь стала объектом "шутки" бразильского политика. На этот раз ироничные высказывания насчет ее внешности допустил министр экономики южноамериканской республики Паулу Гедес, поспешивший, впрочем, извиниться за свой поступок, сообщают РИА Новости.

"Президент (Бразилии Жаир Болсонару - ред.) не солгал, она действительно некрасива, это чистая правда", - сказал Гедес, выступая в четверг перед предпринимателями в столице северо-восточного бразильского штата Сеара, Форталезе.

Затем, подавив смех, он добавил: "Не бывает некрасивых женщин. Есть дамы, на которых смотрят с неверного ракурса".

Позже в четверг главный экономист Болсонару принес письменные извинения за свое высказывание, назвав произошедшее "шуткой".

"Министр Паулу Гедес просит прощения за сегодняшнюю публичную шутку ..., в которой упоминалась первая леди Франции Брижит Макрон", - говорится в распространенном в прессе сообщении.

По мнению министра, таким образом он хотел проиллюстрировать тот факт, что история с имевшим место ранее нелицеприятным выпадом в ее адрес со стороны бразильского лидера была предана чрезмерно широкой огласке в ущерб "важным и срочным для страны вопросам".

У главы Минэкономики "не было ни малейшего намерения нанести личное оскорбление" супруге Макрона, подчеркивается в документе.

Напомним, ранее скандал разгорелся после того, как в сети были опубликованы снимки Жаира Болсонару и Эммануэля Макрона с первыми леди Бразилии и Франции, которые сопровождались подписью: "Теперь вы понимаете, почему Макрон преследует Болсонару?".

Позже президент Бразилии удалил оскорбительный комментарий в адрес жены Макрона.

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