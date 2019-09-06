Шефчович договорился с РФ о переговорах по газу

Вице-президент Еврокомиссии сообщил о договоренности с Новаком относительно трехсторонних переговорах по газу в сентябре.

Шефчович и Новак договорились провести трехсторонку по газу в сентябре

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович сообщил, что договорился с министром энергетики РФ Александром Новаком провести в сентябре новый раунд трехсторонних переговоров с участием Украины о продолжении транзита российского газа через Украину в ЕС после 2019 года. Об этом он сообщил в Twitter.

Шефчович рассказал, что говорил с Новаком.

"Мы договорились провести следующие трехсторонние переговоры по газу в этом месяце. Точная дата будет скоро объявлена, после консультаций с украинской стороной", - говорится в сообщении.

Good to have talked to #Russia's Energy Minister Novak. We have agreed to hold the next #TrilateralGasTalks this month. The precise date to be announced soon, after consulting the Ukrainian side. pic.twitter.com/Ny1U5SHhAB — Maros Sefcovic (@MarosSefcovic) 6 сентября 2019 г.