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Шефчович договорился с РФ о переговорах по газу

Комментариев: 1
Вице-президент Еврокомиссии сообщил о договоренности с Новаком относительно трехсторонних переговорах по газу в сентябре.
Шефчович и Новак договорились провести трехсторонку по газу в сентябре
Шефчович и Новак договорились провести трехсторонку по газу в сентябре

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович сообщил, что договорился с министром энергетики РФ Александром Новаком провести в сентябре новый раунд трехсторонних переговоров с участием Украины о продолжении транзита российского газа через Украину в ЕС после 2019 года. Об этом он сообщил в Twitter.

Шефчович рассказал, что говорил с Новаком.

"Мы договорились провести следующие трехсторонние переговоры по газу в этом месяце. Точная дата будет скоро объявлена, после консультаций с украинской стороной", - говорится в сообщении.

Напомним, в конце июля Россия предложила Украине продлить контракт на транзит газа на год на действующих условиях.

В свою очередь Нафтогаз готов заключить соглашение на транзит газа с Россией на условиях, предложенных Еврокомиссией.

Новый раунд газовых переговоров ожидается в середине сентября.

 

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Теги: Россия, Украина, газ, Украина-Россия, газовые контракты, транзит газа, газовые переговоры, Еврокомиссар
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Бигсэм    06.09.2019, 15:31
Оценка:  0
Бигсэм
Договорился о том, чтобы договариваться.
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