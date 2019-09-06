Смерть диктатора. Чем запомнился Роберт Мугабе

В пятницу, 6 сентября, стало известно о смерти 95-летнего Роберта Мугабе — первого президента Зимбабве и мирового диктатора-рекордсмена.

Роберт Мугабе был одним из самых узнаваемых диктаторов в мире. Он правил Зимбабве 37 лет, став старейшим главой государства на планете. В 2017 году 93-летнего Мугабе в результате военного переворота таки сместили с должности, но он выбил себе щедрейшую пенсию.

Мугабе умер на 96 году жизни в Сингапуре, где он в последние годы часто лечился.

Корреспондент.net собрал самые яркие факты из жизни африканского диктатора.

Революция – тюрьма

Мугабе был одним из основателей Африканского национального союза Зимбабве. Это военно-политическое формирование, которое добивалось свержения белого правительства в Родезии, параллельно ведя войну с партией-конкурентом.

С 1964 по 1974 год Мугабе провел в тюрьме. Его ребенок умер, когда Мугабе был за решеткой, но политику не позволили побывать на похоронах.

Приход к власти

В 1980 году Мугабе стал первым премьер-министром Зимбабве. Спустя семь лет, в 1987 году, он изменил местную конституцию, упразднив должность премьера, а себя назначил президентом. Позднее он пять раз выигрывал президентские выборы. С помощью фальсификаций и нарушений, утверждали на Западе.

Став премьер-министром, Мугабе сформировал спецподразделение «Пятая бригада», бойцы которого до 1987 года арестовали и убили до 20 тысяч оппозиционеров из партии Зимбабвийский африканский народный союз (ЗАПУ) и их сторонников. Дело закончилось объединением двух партий и превращением Зимбабве в однопартийное государство.

Самой известной, с точки зрения нарушений, стала избирательная кампания 2008 года. Оппозиционер Морган Цвангираи победил в первом туре президентских выборов, но из-за атак на своих сторонников снял кандидатуру незадолго до второго.

Беднейшая страна

Когда Мугабе пришел к власти, у Зимбабве была одна из самых сильных экономик среди африканских государств. Сейчас страна входит в тридцатку беднейших в мире.

В конце 2008-го инфляция достигала 79 миллиардов процентов в месяц, цены удваивались каждые 24 часа. В 2009 году Мугабе вынужден был отказаться от национальной валюты — зимбабвийского доллара — и перейти на расчеты американским долларом и южноафриканским рандом.

Причиной такого жесткого кризиса называют перераспределение земли, которое затеял Мугабе. Когда Зимбабве в 1980 году объявила независимость, 80% пахотных земель в стране принадлежали пяти процентам белых жителей. Перераспределение земли было одной из основных целей революции, однако соглашение с Великобританией устанавливало десятилетний мораторий на такую реформу.

В 2000 году чернокожее население захватило несколько ферм, принадлежавших белым, Мугабе назвал белое население «врагами государства» и объявил о начале «ускоренной аграрной реформы». За следующие три года около 4300 ферм перешли в управление более 127 тысяч черных крестьян. Но у новых владельцев ферм не было необходимых навыков, чтобы ими управлять. Из-за этого урожайность снизилась, и Зимбабве из страны экспортера аграрной продукции превратилось в государство, которому пришлось закупать продовольствие за границей.

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Сам не бедствовал

Пока страна голодала Мугабе пировал. В феврале 2015 года Мугабе потратил на празднование своего 92 дня рождениия 1 миллион долларов.

Президентская семья владела огромными сельхозугодьями, фермами и предприятиями.

Грейс Мугабе, первая леди Зимбабве, также была известна страстью к роскоши: во время одной из поездок в Париж в 2003 году она потратила 120 тысяч долларов на покупки. Ее прозвали “Гуччи Грейс”.

В сентябре 2016 года Роберт Мугабе открыл в столице Зимбабве Хараре четырехметровый памятник самому себе.

А в августе 2017 года молодая модель из ЮАР Габриэлла Энгельс обвинила Грейс Мугабе в избиении в отеле Йоханнесбурга (ЮАР), где девушка находилась в компании сыновей первой леди. Девушка утверждает, что Грейс Мугабе напала на нее и 10 раз ударила по лицу электрическим удлинителем. Но Грейс избежала судебного преследования и вернулась на родину благодаря дипломатическому иммунитету.

День рождения Мугабе — 21 февраля — официально объявлен государственным праздником в Зимбабве.

Свержение и пенсия

15 ноября группа офицеров из высшего командования армии Зимбабве захватила власть в стране. Военные пытались убедить Роберта Мугабе добровольно уйти в отставку, однако он отказался. Тогда Мугабе сместили с поста лидера правящей партии, после чего 21 ноября парламент начал процедуру его импичмента. В тот же день Мугабе подал в отставку. Но сделал это не просто так.

За согласие добровольно уйти в отставку Мугабе получил 10 миллионов долларов отступных, иммунитет для своей семьи и неприкосновенность семейных бизнес-активов. Кроме того, до конца жизни ему будут платить президентскую зарплату – 150 тысяч долларов, сообщало The Guardian со ссылкой на анонимного члена правящей партии Зимбабве.

Мугабе и его жене разрешили оставить в собственности их особняк в столице Зимбабве Хараре, известный под названием Голубая крыша. Расходы на домашнюю прислугу, охрану, медицинскую помощь и путешествия им будет оплачивать государственный бюджет.

Сделка также затронула бизнес-интересы Мугабе. Активы бывшего президента и членов его семьи не будут конфискованы.