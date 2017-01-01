Лукашенко предложил провести Олимпиаду в Беларуси

Глава государства заявил, что Беларусь вместе с Украиной или Россией сможет принять Олимпийские игры.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что республика могла бы совместно с Россией или Украиной провести Олимпийские игры. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщает госагентство БелТА.

"Конечно, нам трудно соревноваться с гигантами, но, допустим, с украинцами или россиянами мы можем Олимпиаду провести", - сказал Лукашенко.

По словам президента, в Беларуси готовы объекты под Олимпийские игры.

"Сейчас национальный футбольный стадион построим и для водных видов спорта, останется футбол. В России вся инфраструктура создана под футбол, можем запросто с ними принять Олимпиаду. И здесь в основном летнюю (Олимпиаду – ред.) провести - в Беларуси, с помощью россиян или украинцев. У них есть объекты, которых нам не хватает", - добавил Лукашенко.

Как известно, в июне Белоруссия принимала у себя II Европейские игры.

Напомним, в июле президент Зеленский заявлял, что Украина должна выбороть право на проведение Олимпийских игр.

Также сообщалось, что России разрешили полноценно участвовать в Олимпиаде-2020.

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