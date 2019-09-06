Босния и Герцеговина ответила на ноту протеста Украины из-за высказываний о Крыме

Официальная позиция Боснии остается прежней, а скандальные высказывания отдельных политиков – лишь их частное мнение.

Босния и Герцеговина остается верной позиции Европейского Союза в вопросе поддержки суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины. Об этом заявил председатель Президиума Боснии и Герцеговины (пост эквивалентный главе государства) Желько Комшич, пишет боснийское издание “Dnevni avaz“.

Читай также: Украина выразила протест венгерскому дипломату из-за слов о Донбассе

Заявление содержалось в официальном пресс-релизе, выпущенном в ответ на дипломатическую ноту протеста Украины по поводу скандальных высказываний члена Президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика о принадлежности Крыма России.

Комшич подчеркнул, что слова Додика являются его личной позицией, а не позицией государства.

Босния и Герцеговина как претендент на статус кандидата в члены ЕС по-прежнему привержена позиции Европейского Союза о том, что суверенитет, территориальная целостность и независимость Украины должны уважаться, и что ЕС не признает ни референдум в Крыму, ни его результаты, - говорится в заявлении.

Напомним, украинский МИД выразил протест из-за высказываний о Крыме одного из руководителей Боснии и Герцеговины. Тот заявил, что Крым якобы является российским.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.