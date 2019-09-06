Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Босния и Герцеговина ответила на ноту протеста Украины из-за высказываний о Крыме

Комментариев: 0
Официальная позиция Боснии остается прежней, а скандальные высказывания отдельных политиков – лишь их частное мнение.
Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич
Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич
avaz.ba

Босния и Герцеговина остается верной позиции Европейского Союза в вопросе поддержки суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины. Об этом заявил председатель Президиума Боснии и Герцеговины (пост эквивалентный главе государства) Желько Комшич, пишет боснийское издание “Dnevni avaz“.

Читай также: Украина выразила протест венгерскому дипломату из-за слов о Донбассе

Заявление содержалось в официальном пресс-релизе, выпущенном в ответ на дипломатическую ноту протеста Украины по поводу скандальных высказываний члена Президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика о принадлежности Крыма России.

Комшич подчеркнул, что слова Додика являются его личной позицией, а не позицией государства.

Босния и Герцеговина как претендент на статус кандидата в члены ЕС по-прежнему привержена позиции Европейского Союза о том, что суверенитет, территориальная целостность и независимость Украины должны уважаться, и что ЕС не признает ни референдум в Крыму, ни его результаты, - говорится в заявлении.

Напомним, украинский МИД выразил протест из-за высказываний о Крыме одного из руководителей Боснии и Герцеговины. Тот заявил, что Крым якобы является российским.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: МИД, Босния и Герцеговина, нота протеста, Крым
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Сеемма    06.09.2019, 17:16
Оценка:  0
Сеемма
А что скажет СтаниславскиЙ?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь