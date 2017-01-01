После скандала Босния заявила о поддержке суверенитета Украины

Ранее член президиума Боснии и Герцоговины заявил, якобы аннексированный Крым принадлежит России, в связи с чем украинский МИД направил стране ноту.

Босния и Герцеговина разделяет позицию Европейского Союза по поддержке суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины. Об этом сказано в заявлении председательствующего в президиуме Боснии и Герцоговины представителя Хорватии Желько Комшича, сообщает боснийское издание Dnevni avaz в пятницу, 6 сентября.

Комшич опубликовал заявление в ответ на дипломатическую ноту протеста Украины из-за высказывания члена Президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика российским СМИ о принадлежности оккупированного Крыма России.

Он подчеркнул, что позиция Додика и его поддержка незаконной аннексии Крыма - это не позиция государства, а личная позиция.

"Босния и Герцеговина как претендент на статус кандидата в члены ЕС по-прежнему привержена позиции Европейского Союза о том, что суверенитет, территориальная целостность и независимость Украины должны уважаться", - говорится в заявлении.

Комшич также напомнил, что в марте 2014 года ЕС ввел ограничительные меры в отношении России.

"Эти меры были приняты в ответ на незаконную аннексию Крыма и умышленную дестабилизацию Украины. Экономические санкции в настоящее время продлены до 31 января 2020 года", - говорится в сообщении.

В Боснии действует коллективный высший орган исполнительной власти - президиум. Он состоит из трех членов, избираемых одновременно на четыре года: один Бошняк и один хорват избирается от Боснии и Герцоговины, один серб избирается от Республики Сербской. Каждые 8 месяцев должность председательствующего переходит к следующему членау президиума, что обеспечивает равенство национальностей.

Додик был избран в президиум от Республики Сербской в октябре 2018 года. Ранее он был президентом этого государственного образования на территории Боснии и Герцоговины. Додик известный своими пророссийскими взглядами и приверженностью к Кремлю.

Напомним, что ранее Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с высказываниями члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додик о якобы принадлежности России аннексированного Крыма.

Ранее сообщалось, что The Guardian удалил подпись к фото, где назвал Крым "российским".

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