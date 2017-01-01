Шотландия планирует провести новый референдум о независимости

Министр правительства Шотландии считает, что отношение в независимости Шотландии сильно изменилось в Евросоюзе в связи с Brexit, поэтому Шотландия может рассчитывать на поддержку со стороны ЕС.

В Шотландии в 2020 году может состояться повторный референдум о выходе из состава Соединенного Королевства. Об этом заявила первый министр правительства Шотландии Никола Стерджен в интервью газете Die Welt в пятницу, 6 сентября.

Стерджен сообщила, что власти Шотландии планируют добиться проведения повторного референдума в 2020 году.

"Да, уже в следующем году. Опросы показывают, что шотландцы хотят получить независимость", - заявила политик.

Также она отметила, что в настоящее время Шотландская национальная партия сможет заручиться поддержкой Европейского союза в вопросе независимости от Британии.

"Во-первых, Brexit помог понять, почему мы хотим независимости. Во-вторых, никто бы не удивился, если бы ЕС приветствовал такую страну, как Шотландия, при вступлении в союз. Все переговоры, которые я вела и веду, свидетельствуют, что позиция ЕС по поводу шотландского суверенитета сильно изменилась", - подчеркнула Стерджен.

Оппозиции удалось провести через Палату общин законопроект, который должен обязать правительство отсрочить Brexit и исключить возможность выхода королевства из ЕС без сделки с Брюсселем.

Для вступления в силу документ должен получить одобрение Палаты лордов и подпись королевы Елизаветы II.

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