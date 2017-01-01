Шотландия планирует провести новый референдум о независимости
В Шотландии в 2020 году может состояться повторный референдум о выходе из состава Соединенного Королевства. Об этом заявила первый министр правительства Шотландии Никола Стерджен в интервью газете Die Welt в пятницу, 6 сентября.
Стерджен сообщила, что власти Шотландии планируют добиться проведения повторного референдума в 2020 году.
"Да, уже в следующем году. Опросы показывают, что шотландцы хотят получить независимость", - заявила политик.
Также она отметила, что в настоящее время Шотландская национальная партия сможет заручиться поддержкой Европейского союза в вопросе независимости от Британии.
"Во-первых, Brexit помог понять, почему мы хотим независимости. Во-вторых, никто бы не удивился, если бы ЕС приветствовал такую страну, как Шотландия, при вступлении в союз. Все переговоры, которые я вела и веду, свидетельствуют, что позиция ЕС по поводу шотландского суверенитета сильно изменилась", - подчеркнула Стерджен.
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