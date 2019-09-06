Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Жертвами наводнения в Судане стали почти 80 человек

Комментариев: 0
В результате проливных дождей пострадали 65 тысяч семей, разрушены более 40 тысяч домов.
Судан серьезно пострадал от наводнения
Судан серьезно пострадал от наводнения
golosislama.com

В результате проливных дождей и наводнений в Судане погибли по меньшей мере 78 человек, еще 89 ранены, сообщает Синьхуа со ссылкой на Комиссию Судана по гуманитарной помощи.

При этом полностью разрушены более 40 тысяч домов.

В различных штатах страны от дождей и паводков пострадало свыше 65 тысяч семей. Больше всего пострадал штат Белый Нил, на который пришлось 45% всего нанесенного стране ущерба.

С начала августа на большинство штатов Судана обрушились проливные дожди, разрушившие многие дома и отрезавшие основные дороги страны.

Как сообщалось, жертвами урагана Дориан в США и на Багамских островах стали по меньшей мере 35 человек.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: стихия, наводнение, Судан, дожди, катаклизмы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь