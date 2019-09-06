Жертвами наводнения в Судане стали почти 80 человек

В результате проливных дождей пострадали 65 тысяч семей, разрушены более 40 тысяч домов.

В результате проливных дождей и наводнений в Судане погибли по меньшей мере 78 человек, еще 89 ранены, сообщает Синьхуа со ссылкой на Комиссию Судана по гуманитарной помощи.

При этом полностью разрушены более 40 тысяч домов.

В различных штатах страны от дождей и паводков пострадало свыше 65 тысяч семей. Больше всего пострадал штат Белый Нил, на который пришлось 45% всего нанесенного стране ущерба.

С начала августа на большинство штатов Судана обрушились проливные дожди, разрушившие многие дома и отрезавшие основные дороги страны.

Как сообщалось, жертвами урагана Дориан в США и на Багамских островах стали по меньшей мере 35 человек.

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