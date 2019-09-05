В США две сестры впервые стали генералами

В американских вооруженных силах служат 417 генералов и адмиралов. Среди них 69 – женщины.

Мария Барретт и Пола Лоди стали первыми сестрами, дослужившимися до звания генералов за 244-летнюю историю американской армии. Об этом накануне сообщила газета USA Today.

Отмечается, что Баррет присвоили звание генерал-майора, а Лоди – бригадного генерала.

Ранее в вооруженных силах США этого звания уже добивались отцы и сыновья, а также супруги.

Как пишет издание, женщины не могли официально числиться в рядах американской армии до 1901, когда был создан корпус медсестер. Сейчас 69 из 417 генералов и адмиралов в американских вооруженных силах – женщины. Также они составляют более 16% от общей численности армии США в 1,3 млн человек.

Ранее в США женщина впервые возглавила военную академию в Вест-Пойнте. Диана Холланд – ветеран войн в Ираке и Афганистане.

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