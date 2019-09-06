Porsche насмерть сбил четырех пешеходов в центре Берлина
Четыре человека, в том числе ребенок, погибли в результате выезда автомобиля Porsche на тротуар в Берлине.
Автомобиль Porsche выехал на тротуар и сбил пять человек в центре Берлина в районе Митте, сообщает Berliner Morgenpost в пятницу, 6 сентября.
В результате на месте погибли трое взрослых и один ребенок. Еще один пешеход пострадал.
По словам очевидцев, автомобиль двигался на большой скорости. В результате аварии также пострадали водитель и его пассажир.
По словам очевидцев, автомобиль двигался на большой скорости. В результате аварии также пострадали водитель и его пассажир.
Полиция проводит расследование данного происшествия.
В Токио автомобиль въехал в толпу маленьких детей
Напомним, в июне в Китае внедорожник влетел в толпу пешеходов, четыре человека погибли и еще десять пострадали.
Schwerer Verkehrsunfall in #Mitte . PKW auf Gehweg. Dabei starben vier Menschen, darunter ein Kleinkind. Zwei Menschen verletzt. #polizei_berlin ermittelt. pic.twitter.com/BaaD2xhbVX— Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) September 6, 2019
В Токио автомобиль въехал в толпу маленьких детей
Напомним, в июне в Китае внедорожник влетел в толпу пешеходов, четыре человека погибли и еще десять пострадали.
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