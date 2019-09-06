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Porsche насмерть сбил четырех пешеходов в центре Берлина

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Четыре человека, в том числе ребенок, погибли в результате выезда автомобиля Porsche на тротуар в Берлине.
Porsche задавил четырех человек в Берлине
Porsche задавил четырех человек в Берлине
morgenpost.de
 
Автомобиль Porsche выехал на тротуар и сбил пять человек в центре Берлина в районе Митте, сообщает Berliner Morgenpost в пятницу, 6 сентября.
 
В результате на месте погибли трое взрослых и один ребенок. Еще один пешеход пострадал.

По словам очевидцев, автомобиль двигался на большой скорости. В результате аварии также пострадали водитель и его пассажир.
 
Полиция проводит расследование данного происшествия.



В Токио автомобиль въехал в толпу маленьких детей

Напомним, в июне в Китае внедорожник влетел в толпу пешеходов, четыре человека погибли и еще десять пострадали.

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Теги: ДТП, Германия, Берлин, авария, porsche
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ANDREICH    06.09.2019, 23:45
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