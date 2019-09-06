Porsche насмерть сбил четырех пешеходов в центре Берлина

Четыре человека, в том числе ребенок, погибли в результате выезда автомобиля Porsche на тротуар в Берлине.

Автомобиль Porsche выехал на тротуар и сбил пять человек в центре Берлина в районе Митте, сообщает Berliner Morgenpost в пятницу, 6 сентября.

В результате на месте погибли трое взрослых и один ребенок. Еще один пешеход пострадал.



По словам очевидцев, автомобиль двигался на большой скорости. В результате аварии также пострадали водитель и его пассажир.

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