Три человека умерли от курения вейпа в США
Зарегистрирована смерть трех человек, которые курили электронные сигареты и были госпитализированы с легочными заболеваниями.
В США три человека погибли из-за заболевания, которое было вызвано курением электронной сигареты, сообщает The Wall Street Journal.
Первая смерть в результате злоупотребления вейпом произошла в штате Иллинойс в августе.
В сентябре в Орегоне сообщили о втором похожем случае. Еще одна смерть из-за вейпа была зафиксирована в штате Индиана.
Кроме того, в США было зафиксировано 450 случаев легочных и респираторных заболеваний, которые, предположительно, связаны с курением электронных сигарет.
Ранее сообщалось, что Мичиган стал первым американским штатом, который запретил использование ароматизированных электронных сигарет.
Ранее сообщалось, что Мичиган стал первым американским штатом, который запретил использование ароматизированных электронных сигарет.
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