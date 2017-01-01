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Три человека умерли от курения вейпа в США

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Зарегистрирована смерть трех человек, которые курили электронные сигареты и были госпитализированы с легочными заболеваниями.
В США зафиксировали три смерти от вейпинга
В США зафиксировали три смерти от вейпинга

В США три человека погибли из-за заболевания, которое было вызвано курением электронной сигареты, сообщает The Wall Street Journal.
 
Первая смерть в результате злоупотребления вейпом произошла в штате Иллинойс в августе.
В сентябре в Орегоне сообщили о втором похожем случае. Еще одна смерть из-за вейпа была зафиксирована в штате Индиана.
 
Кроме того, в США было зафиксировано 450 случаев легочных и респираторных заболеваний, которые, предположительно, связаны с курением электронных сигарет.

Ранее сообщалось, что Мичиган стал первым американским штатом, который запретил использование ароматизированных электронных сигарет.

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Теги: США, смерть, электронные сигареты
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Источник: korrespondent.net

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