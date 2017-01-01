США отказались смягчать антииранские санкции

Соединенные Штаты будут непреклонны в вопросе санкций, пока Иран "не перестанет лгать и распространять террор".



США не смягчат санкции против Ирана, пока Тегеран "не перестанет лгать и распространять террор". Об этом написал в Twitter помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон.

"Тегеран считает, что важнее финансировать кровожадный режим (президента Сирии Башара – ред.) Асада, чем заботиться о собственном народе. Мы можем говорить, но Иран не получит смягчения санкций, пока не прекратит лгать и распространять террор", – написал он.

Болтон прикрепил фото иранского танкера Adrian Darya, шедшего под флагом Панамы и задержанного по подозрению в доставке иранской нефти в Сирию в обход санкций.



Иран объявил о третьем этапе сокращения ядерных обязательств

Напомним, после того как США в одностороннем порядке вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий в мае 2018 года, Иран отказался выполнять часть обязательств в рамках соглашения. Вашингтон в ответ ужесточил ограничительные меры в отношении Тегерана и направил в ближневосточный регион военные корабли и бомбардировщики.

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