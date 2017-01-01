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Ураган на Багамах: Трамп хочет размещать пострадавших на круизных лайнерах

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Американский лидер предложил компаниям, имеющим круизные лайнеры, предоставить их в качестве стационарного жилья пострадавших от стихийного бедствия.
Трамп придумал, куда деть пострадавших с Багамских островов
Трамп придумал, куда деть пострадавших с Багамских островов

Президент США Дональд Трамп предложил предоставить убежище на круизных лайнерах жителям Багамских островов, чьи дома были разрушены в результате урагана Дориан. Об этом американский лидер написал в пятницу, 6 сентября, на своей странице в Twitter.

"Береговая охрана США, Федеральное агентство по урегулированию чрезвычайных ситуаций и других, а также страны, которые оказывают помощь, попросили доставить людей из пострадавших районов Багамских островов в другие районы Багам, которые не пострадали и в хорошем состоянии. Все компании, которые обладают круизными лайнерами и готовы предоставить их в качестве стационарного жилья и не только. Я уверен, будут оценены", - написал Трамп.

По данным телеканала NBC, около 70 тысяч человек нуждаются в помощи на островах Абако и Большой Багама-за удара стихии.

На Багамских островах, согласно последним данным властей, из-за урагана погибли не менее 43 человека. Официальные лица отмечают, что это не окончательная цифра. Около 13 тысяч зданий повреждены или разрушены. Затоплены обширные территории.

Напомним, 3 сентября Дориан с пятой категории ослаб до второй, не дойдя до США.

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Теги: США, ураган, лайнер, Дональд Трамп, Багамские острова
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Источник: korrespondent.net

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