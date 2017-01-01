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Со дна моря исчезла немецкая подводная обсерватория

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Дайверы обнаружили на месте оборванный кабель для передачи данных. Ученые не верят, что станцию весом в 750 кг могли унести морские течения или животные.
Дайверы на обнаружили подводную обсерваторию
Дайверы на обнаружили подводную обсерваторию
karelia.news

Немецкая подводная обсерватория, использовавшаяся для сбора научных данных, исчезла со дна Балтийского моря. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщила пресс-служба Центра океанических исследований имени Гельмгольца GEOMAR.

Станция была установлена в декабре 2016 года в запретной для судоходства зоне у побережья Германии, ее стоимость составляла около 300 тысяч евро.

Пропажа была замечена 21 августа, когда с обсерваторией была потеряна связь. Дайверы, отправленные к станции, обнаружили вместо нее остатки порванного кабеля для передачи данных.

При этом специалисты исключили версию, что обсерватория могла быть унесена течением или морскими животными, так как два блока станции весили 520 и 220 килограммов. Расследованием инцидента занялась местная полиция.

Ранее сообщалось, что в Норвегии открыли первый в Европе подводный ресторан.

Напомним, в океане обнаружили воду времен Ледникового периода.

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Теги: Германия, кража, море, Балтийское море, обсерватория, дайвери
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Источник: korrespondent.net

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