Индии не удалось посадить на Луну свой космический аппарат

После запуска аппарата с ним была потеряна связь.

При этом аппарат „Чандраян-2“ успешно продолжает работу на орбите Луны twitter

Спускаемый аппарат “Викрам” индийской организации космических исследований (ISRO) потерял связь с Землей при посадке на поверхность Луны.

Об этом сообщает ISRO, передает УНН.

“Спуск посадочного модуля произошел по плану. Нормальная производительность наблюдалась на высоте до 2,1 км. Впоследствии связь между посадочным модулем и наземными станциями была потеряна”, — передает организация.

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Посадка аппарата планировалась на высокой равнине между двумя лунными кратерами в районе Южного полюса, которую ранее никогда не исследовали. Посадочный модуль должен был доставить на поверхность Луноход, предназначенный для изучений минералогического состава поверхности спутника Земли.

Как сообщили в субботу журналистам специалисты Индийской организации космических исследований (ISRO), миссию нельзя назвать неудачной, поскольку орбитальный аппарат будет действовать над Луной еще почти год.

“Потеряно только 5% миссии — посадочный модуль „Викрам“ и луноход „Прагьян“, в то время как орбитальный аппарат „Чандраян-2“ — оставшиеся 95% — успешно продолжает работу на орбите Луны”, — сказал представитель ISRO.

Сотрудник космического ведомства отметил, что луноход должен был проработать на спутнике Земли только 14 дней, тогда как орбитальный аппарат будет изучать и фотографировать Луну в течение нескольких месяцев. В том числе “Чандраян-2”, как планируется, сможет сфотографировать и прислать в ISRO снимки потерянного аппарата, что поможет понять, что с ним произошло.

Watch Live : Landing of Chandrayaan2 on Lunar Surface https://t.co/zooxv9IBe2 — ISRO (@isro) 6 септември 2019 г.

Как сообщалось в декабре 2018 года, в Укркосмосе расхитили $8 млн - спутник Лыбидь не запустят.

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