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Британец из-за паука устроил смертельное ДТП

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Мужчина отвлекся, чтобы смахнуть свисашего паука и врезался в столб, который упал на женщину.
Паук в салоне авто стал причиной смерти пешехода
Паук в салоне авто стал причиной смерти пешехода
tvc.ru

Суд на три года лишил 31-летнего британца Эдвинаса Гилиуса водительских прав после того, как он спровоцировал смертельное ДТП при попытке смахнуть мешавшего ему паука, сообщает The Daily Mail.

Инцидент произошел 3 августа в городе Брэдфорд в графстве Уэст-Йоркшир. Водитель Mercedes C220 отвлекся на паука, свисавшего на паутине с потолка, потерял управление и врезался в светофор. Конструкция упала на 58-летнюю женщину, стоявшую на тротуаре в ожидании возможности перейти дорогу.

У женщины обнаружили 36 различных травм. Она умерла 13 дней спустя, когда ее отключили от аппарата жизнеобеспечения.

Гилиус сам пришел в полицию и рассказал об обстоятельствах трагедии. В августе он был приговорен к году общественных работ.

Напомним, минувшим вечером под Киевом произошло масштабное ДТП из-за того, что водитель перепутал педали.

Ранее в Киеве мужчину сбили грузовик и автобус. При чем, водитель грузовика, который первым сбил пешехода, скрылся.

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Теги: Британия, ДТП, паук, Великобритания, водительские права
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Источник: korrespondent.net

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