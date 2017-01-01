Иран задержал иностранное судно

Причиной задержания, как заявили в Иране, стала попытка экипажа контрабандой провести 280 тысяч литров топлива.

Береговая охрана Ирана задержала иностранное судно с 12 филиппинцами на борту в районе Ормузского пролива, об этом в субботу, 7 сентября, сообщает Associated Press со ссылкой на иранское информационное агентство ISNA.

Сообщается, что причиной задержания стала попытка экипажа контрабандой провести 280 тысяч литров топлива.

Отмечается, что Пятый флот ВМС США, базирующийся в Бахрейне, пока не прокомментировал ситуацию.

В последнее время в Ормузском проливе сохраняется напряженная обстановка на фоне обострения отношений между Ираном и США. Это не первый случай задержания Ираном иностранных кораблей.

Так несколькими днями ранее сообщалось, что Иран задержал в Оманском заливе семь судов.

А 19 июля Корпус стражей исламской революции задержал британский танкер Stena Impero в Ормузском проливе, который якобы нарушил международные правила. После этого США создали коалицию по патрулированию Ормузского пролива.

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