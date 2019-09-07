Обмен пленными: Россиян встречал в аэропорту автозак

На российском аэродроме царит "совсем другая атмосфера" в сравнении с украинским вариантом.

Самолет с гражданами, которых Россия пригласила в рамках обмена на украинских пленных, приземлился в Москве в 13:20.

Об этом сообщает Униан.

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"По сравнению со встречей в Киеве на российском аэродроме царит "совсем другая атмосфера". На взлетную полосу пустили лишь избранные съемочные группы – журналисты увидели только одну камеру, остальные, а это десятка два, толпится под забором.Тех, кто прилетел, посадили в два автобуса и повезли в правительственный терминал. Встречают ли их там родные или представители власти – информации нет. В общем под забором аэродрома людно, с неизвестной целью неподалеку толпы подогнали автозак", - сообщает журналист с места событий.

Как сообщалось 7 сентября, в “Борисполе“ аплодисментами встретили самолет с украинцами.

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