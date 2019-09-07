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Дело MH17: Голландия требует от России выдачи Цемаха

Комментариев: 1
Отсутствие Цемаха в списке на обмен автоматически повлекло бы прекращение переговоров с РФ.
Цемах является ключевым подозреваемым по делу о сбитом на Донбассе Боинге
Цемах является ключевым подозреваемым по делу о сбитом на Донбассе Боинге
скриншот

Нидерланды официально потребовали от России выдачи Владимира Цемаха, обвиняемого по делу о Boeing MH17, который был сбит на Донбассе в 2014 году.

Об этом сообщает The Insider.

Официальный представитель МИД Мария Захарова отказалась отвечать на вопрос о том, выдаст ли Россия обвиняемого: "Сначала надо определить его правовой статус, а этот вопрос комментирует не МИД, а Татьяна Москалькова. Когда его правовой статус будет определен — тогда обращайтесь к нам".

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Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова на вопрос журналистов заявила: "Цемах остается обвиняемым по делу, которое Украина пока не закрыла. В соответствии с действующим законодательством он может давать показания по видеосвязи, либо приезжать для показаний в суд, а затем возвращаться в Россию. О требовании Голландии о выдаче мне неизвестно, с этим вопросом следует обращаться в Генпрокуратуру".

Как сообщалось 3 сентября, Нидерланды просили Украину не передавать Цемаха России.

Однако, как стало известно 7 сентября, отсутствие Цемаха в списке на обмен автоматически предусматривало прекращение переговоров с РФ о проведении обмена.

Об этом сообщил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов в комментарии “Интерфакс-Украина“.

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Теги: обмен пленными, Цемах, Boeing MH17
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Комментариев (1)
Мыкола    07.09.2019, 15:54
Оценка:  -1
Мыкола
Хватит наводить тень на плетень !
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