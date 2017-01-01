На Донбассе у боевиков остаются в плену 227 украинцев - СБУ

Всего с 2014 года благодаря работе СБУ, к родным и близким из РФ и временно ОРДЛО вернулось 3280 украинцев.

На территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей 227 украинцев остаются в плену боевиков.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины на своей странице в Facebook.

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“Работа Службы по освобождению граждан Украины продолжается, ведь только на территории ОРДЛО незаконно содержится 227 украинцев“, - заявили в СБУ.

Также в СБУ отметили, что благодаря Службе безопасности, к родным и близким из РФ и временно оккупированных территорий вернулось 3280 украинцев.

Напомним, сегодня в Украину из России вернулись 11 политзаключенных и 24 захваченных моряка. Некоторые из них находились в России с 2014 года.

Как сообщалось 5 сентября, президент РФ Владимир Путин прокомментировал обмен пленными между Украиной и Россией..

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