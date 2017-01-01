В работе "Википедии" произошел масштабный сбой

Пользователи жаловались на проблемы с работой сайта и авторизацией.

Больше всего жалоб поступало из Лондона и Москвы Pixabay

В ночь на субботу, 7 сентября, во многих странах мира наблюдались сбои в работе интернет-энциклопедии “Википедия“.

Об этом сообщил сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов, передает Сегодня.

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Чаще всего о проблемах в работе сообщают пользователи из Великобритании, Нидерландов, Германии, Италии, Испании, Греции, Польши, Франции, Венгрии, Румынии, Сербии, Украины, а также России.

Больше всего жалоб поступало на сайт Downdetector из Лондона и Москвы. Меньшие по масштабам проблемы с доступом к интернет-энциклопедии наблюдались в США и Израиле.

Чаще всего пользователи жаловались на проблемы с работой сайта (95%) и авторизацией (5%).

Как сообщалось 17 августа, в компьютерной системе таможни США произошел глобальный сбой.

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