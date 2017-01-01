В России участников обмена вывезли из аэропорта

Граждан, которых передала России украинская сторона в рамках обмена, вывезли из московского аэропорта Внуково-2, сообщает Громадське.

Россиян вывезли теми же автобусами, которыми привозили в аэропорт украинцев из СИЗО Лефортово.

СМИ отмечает, что родственники некоторых из вернувшихся узнали об их освобождении от журналистов.

Обмен пленными: СМИ опубликовали список россиян

Напомним, сегодня в аэропорту Борисполь приземлился самолет с освобожденными украинцами. Их встречали родственники и руководство страны.

Как сообщалось, сегодня из Киева и Москвы синхронно вылетели самолеты с заключенными, которые были освобождены обеими странами в рамках обмена удерживаемыми лицами.

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