Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Кабуле произошел новый теракт

Комментариев: 0
Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство вблизи рынка. В результате погибли два человека.
Два человека получили ранения в результате теракта в Кабуле 1 мин читать
Два человека получили ранения в результате теракта в Кабуле 1 мин читать

В пятом районе Кабула в Афганистане террорист-смертник привел в действие взрывное устройство вблизи рынка Кампани, есть раненые, сообщил телеканал 1TV со ссылкой на МВД страны в субботу.

"Инцидент произошел примерно в 19 часов по местному времени, двое прохожих ранены", - говорится в сообщении.

Напомним, в Кабуле погибли двое военнослужащих НАТО. Один погибший военный был из Румынии, а второй – из США. Подробности их гибели пока не раскрываются.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Афганистан, теракт, Кабул, погибшие
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь