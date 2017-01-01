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Министр труда Британии ушла с поста из-за Brexit

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Эмбер Радд была влиятельной фигурой в Консервативной партии. У нее возникли серьезные разногласия с Борисом Джонсоном.
Министр по вопросам труда и пенсий Британии Эмбер Радд ушла с поста
Министр по вопросам труда и пенсий Британии Эмбер Радд ушла с поста

Министр по вопросам труда и пенсий Великобритании Эмбер Радд сообщила о выходе из Консервативной партии и отставке из кабинета министров Бориса Джонсона. Об этом политик сообщила в Twitter 7 сентября. 

"Я покинула Кабинет министров и отказалась от мандата Консервативной партии. Я не могу оставаться безучастной, когда выгоняют хороших, лояльных консерваторов", - написала Радд.

В официальном письме Джонсону она отметила, что больше не верит, что основной целью нового премьер-министра является Brexit c заключением соглашения. 

Радд также подчеркнула, что не согласна с позицией нового правительства, которое выступает за выход Великобритании из ЕС без сделки.  

Ранее Джонсон исключил из партии 21 депутата-консерватора, проголосовавших вопреки его призыву за экстренное рассмотрение законопроекта о переносе срока Brexit.

Брат Бориса Джонсона ушел с постов министра и депутата из-за Brexit

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Теги: Британия, отставка, министр, Великобритания, увольнение, Борис Джонсон, выход Великобритании из ЕС, Brexit
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Источник: korrespondent.net

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