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Ураган Дориан усилился и приближается к Канаде

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По последним оценкам, стихийное явление соответствует второй категории по шкале Саффира - Симпсона.
Ураган Дориан у побережья США
Ураган Дориан у побережья США
 
Ураган Дориан, который в течение последних суток несколько ослабел, вновь усилился до второй степени из пяти возможных и продолжает приближаться к побережью Канады. Об этом 7 сентября сообщили в Национальном центрепо наблюдению за ураганами США.
 
Отмечается, что согласно последним оценкам, максимальная скорость ветра в пределах атмосферного явления превышает 160 км/ч, что соответствует второй категории по шкале Саффира - Симпсона.
 
Это означает, что речь идет о порывах ветра такой силы, при которых могут быть повалены деревья или разбиты стекла в окнах.
 
Сейчас ураган находится примерно в 25 км к юго-западу от канадского портового города Галифакс (провинция Новая Шотландия).
 
Напомним, на Багамских островах из-за урагана погибли не менее 43 человек.
 
Ранее Дориан достиг побережья Северной Каролины (США) и ослаб до первой категории из пяти.

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Теги: Канада, ураган, стихия
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Источник: korrespondent.net

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