Ураган Дориан усилился и приближается к Канаде

По последним оценкам, стихийное явление соответствует второй категории по шкале Саффира - Симпсона.

Ураган Дориан, который в течение последних суток несколько ослабел, вновь усилился до второй степени из пяти возможных и продолжает приближаться к побережью Канады. Об этом 7 сентября сообщили в Национальном центрепо наблюдению за ураганами США.

Отмечается, что согласно последним оценкам, максимальная скорость ветра в пределах атмосферного явления превышает 160 км/ч, что соответствует второй категории по шкале Саффира - Симпсона.

Это означает, что речь идет о порывах ветра такой силы, при которых могут быть повалены деревья или разбиты стекла в окнах.

Сейчас ураган находится примерно в 25 км к юго-западу от канадского портового города Галифакс (провинция Новая Шотландия).

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