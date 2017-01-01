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В США енот "захватил" дом судьи

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Житель Техаса Мэттью Райт 20 часов пытался поймать мохнатого гостя, который портил его вещи.
Енот на 20 часов захватил дом судьи
Енот на 20 часов захватил дом судьи
facebook.com/matthew.wright
 
В городе Роузбад, штат Техас, енот на 20 часов захватил дом местного судьи Мэттью Райта. Об этом мужчина рассказал в Facebook.
 
Животное пробралось в дом к Райту в пять часов утра 2 сентября. Судья долгое время пытался поймать енота, который портил его вещи.
 
Позже мужчина рассказал, как проходят попытки поимки.
 
"Мы зашли в тактический тупик. Мы решились на стратегическое отступление: расставили ловушки в надежде, что враг рискнет выбраться за едой. Первый, кто скажет, что этот преступник — милаха, получит нового питомца", - написал он.
 
 
Однако незваный гость проигнорировал ловушку и уснул на карнизе.
 
 
Спустя 20 часов Райту все же удалось поймать енота.
 
"Он будет заключен на срок от 20 до 30 (минут), после чего получит условно-досрочное освобождение с запретом на нелегальные проникновения", - пошутил мужчина.
 
 
В субботу, 7 сентября, судья поделился, как устранил последствия пребывания мохнатого гостя.
 
 
Отметим, забавная история привлекла внимание пользователей соцсети и СМИ.
 
 
Напомним, на Буковине двое енотов устроили погром в магазине.

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Теги: США, животные, фото, Техас, судья, енот
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Источник: korrespondent.net

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