Король Саудовской Аравии назначил сына министром энергетики

Член королевской семьи впервые в истории Саудовской Аравии займет пост министра энергетики.

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд сменил министра энергетики страны. Этот пост занял его сын, принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд, сообщило в воскресенье, 8 сентября, правительственное информационное агентство SPA.

Абдель Азиз бен Салман до сих пор занимал должность госминистра по вопросам энергетики. Член королевской семьи впервые в истории Саудовской Аравии займет пост министра энергетики.

Предыдущий министр Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех до последнего времени возглавлял министерство энергетики, промышленности и минеральных ресурсов, однако 30 августа король объявил о создании отдельного министерства промышленности и минеральных ресурсов.

Спустя несколько дней Халед аль-Фалех был смещен с должности президента компании Saudi Aramco, крупнейшей в мире по добыче и экспорту нефти.

На вторую неделю сентября была запланирована встреча аль-Фалеха, который является одним из архитекторов сделки ОПЕК+, с министром энергетики РФ Александром Новаком. 12 сентября в Абу-Даби также состоится встреча Министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

Король Саудовской Аравии и наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, занимающий пост министра обороны, ставят своей задачей модернизировать экономику и создать рабочие места для молодежи. В связи с этим король Сальман в 2018 году перетасовал правительство, назначив трех новых министров.

В то же время Эр-Рияд проводит жесткую политику в отношении правозащитников. Кроме того, саудовский королевский дом подозревают в причастности к убийству колумниста американской газеты The Washington Post Джамаля Хашогги.

Дело об убийстве Хашогги сильно подорвало международную репутацию Саудовской Аравии.

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Источник: Русская служба DW

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