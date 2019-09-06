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Вдова солиста Linkin Park выходит замуж

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Талинда Беннингтон спустя два года после самоубийства мужа объявила о помолвке. По данным СМИ, ее новый избранник - пожарный.
Талинда Беннингтон
Талинда Беннингтон
nstagram.com/talinda320
 
Вдова солиста группы Linkin Park Честера Беннингтона Талинда объявила 7 сентября в Instagram о помолвке.
 
Такой шаг женщина предприняла спустя два года после гибели супруга.
 
По ее словам, даже после трагедии она смогла найти любовь.
 
Как пишет TMZ, Талинда обручилась с американским пожарным по имени Майк еще в апреле. Утверждается, что новый избранник женщины понравился всем родным Беннингтона и даже его коллегам по группе.
 
Напомним, Честер Беннингтон покончил с собой в июле 2017 года. Его тело обнаружили в доме в Лос-Анджелесе.
 
На протяжении долгих лет музыкант страдал от алкогольной и наркотической зависимости.
 

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Теги: Linkin Park, помолвка
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Источник: korrespondent.net

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