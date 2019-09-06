Вдова солиста Linkin Park выходит замуж

Талинда Беннингтон спустя два года после самоубийства мужа объявила о помолвке. По данным СМИ, ее новый избранник - пожарный.

Вдова солиста группы Linkin Park Честера Беннингтона Талинда объявила 7 сентября в Instagram о помолвке.

Такой шаг женщина предприняла спустя два года после гибели супруга.

По ее словам, даже после трагедии она смогла найти любовь.

Как пишет TMZ , Талинда обручилась с американским пожарным по имени Майк еще в апреле. Утверждается, что новый избранник женщины понравился всем родным Беннингтона и даже его коллегам по группе.

На протяжении долгих лет музыкант страдал от алкогольной и наркотической зависимости.

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