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В Канаде 500 тысяч человек без света из-за урагана Дориан

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Высота волн на канадском побережье Атлантического океана при прохождении стихии достигает 15 метров.

В Канаде около 500 тысяч человек остались без энергоснабжения с приходом урагана Дориан. Речь идет о провинциях Нью-Брансуик, Новая Шотландия и Остров принца Эдуарда остались без энергоснабжения с приходом урагана Дориан, который добрался до атлантического побережья Канады. Об этом сообщает CTV в воскресенье, 8 сентября.

По данным Национального метеобюро, стихия принесла проливные дожди, которые сопровождаются сильным ветром с порывами до 43 м/с. Повалены сотни деревьев, сорваны множество крыш с домов. В Галифаксе (провинция Новая Шотландия) порывами ветра повален большой строительный кран, который обрушился на строящееся здание. О жертвах и пострадавших пока информации не поступало.

Синоптики отмечают, что Дориан все еще считается ураганом второй степени из пяти возможных по шкале Саффира – Симпсона. Высота волн на побережье при прохождении стихии достигает 15 метров.

Минобороны Канады накануне объявило, что в воскресенье для устранения последствий прохождения стихии направит в регион 700 военнослужащих.

Ранее сообщалось, что ураган Дориан вновь усилился и приблизился к побережью Канады.

Напомним, на Багамских островах из-за урагана Дориан погибли не менее 43 человек.

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Теги: Канада, видео, ураган, стихия, ветер, электричество, стихийное бедствие, энергоснабжение, отключение электричества
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Источник: korrespondent.net

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