Венецианский фестиваль: Фильм украинского режиссера получил награду

Читай также: Донбасс поборется за Оскар: Интервью с Лозницей

Антиутопия украинского режиссера Валентина Васяновича Атлантида получила награду на Венецианском кинофестивале как лучший фильм программы Горизонты.

Об этом в субботу, 7 сентября, сообщила пресс-служба Госкино.

Читай также: Жесткий и серьезный: Фильм Джокер получил взрослый рейтинг 18+

Отмечается, что Горизонты являются второй по значимости программой Венецианского кинофестиваля и проводятся параллельно с главным конкурсом. К участию в этой секции отбирают художественные и документальные фильмы, которые представляют новые тенденции в развитии мирового кинематографа.

В этом году за победу в программе соревновались 19 полнометражных фильмов.

“Атлантида − фильм о будущей победе в войне с Россией. Фильм о судорогах перед окончательным разрушением мифа индустриального Донбасса: на уровне промышленного ландшафта, и прежде всего − в человеческом измерении“, − подчекнули в Госкино.

#BiennaleCinema2019

Il/the Premio Orizzonti per il Miglior Film / Award for Best Film a/to:

Atlantis di/by Valentyn Vasyanovych pic.twitter.com/NDLvZ8iFYo