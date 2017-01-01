Венецианский фестиваль: Фильм украинского режиссера получил награду
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Антиутопия украинского режиссера Валентина Васяновича Атлантида получила награду на Венецианском кинофестивале как лучший фильм программы Горизонты.
Об этом в субботу, 7 сентября, сообщила пресс-служба Госкино.
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Отмечается, что Горизонты являются второй по значимости программой Венецианского кинофестиваля и проводятся параллельно с главным конкурсом. К участию в этой секции отбирают художественные и документальные фильмы, которые представляют новые тенденции в развитии мирового кинематографа.
В этом году за победу в программе соревновались 19 полнометражных фильмов.
“Атлантида − фильм о будущей победе в войне с Россией. Фильм о судорогах перед окончательным разрушением мифа индустриального Донбасса: на уровне промышленного ландшафта, и прежде всего − в человеческом измерении“, − подчекнули в Госкино.
#BiennaleCinema2019— Biennale di Venezia (@la_Biennale) 7 септември 2019 г.
Il/the Premio Orizzonti per il Miglior Film / Award for Best Film a/to:
Atlantis di/by Valentyn Vasyanovych pic.twitter.com/NDLvZ8iFYo
Напомним, в 2017 году предыдущая работа Васяновича Уровень черного выдвигалась на Оскар от Украины, но не попала в число номинантов.
Ранее сообщалось, что главную награду Венецианского кинофестиваля получил фильм Тодда Филлипса “Джокер“.
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