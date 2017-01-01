Трампу вновь грозит импичмент

В Конгрессе США снова взялись за подготовку процедуры отстранения президента.

В США 45% граждан выступают за импичмент Трампу EPA/UPG

В Конгрессе США готовятся объявить импичмент главе Белого дома Дональду Трампу. В законодательном органе поставят на голосование резолюцию о проведении расследования для объявления импичмента.

Об этом сообщает "Голос Америки".

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"Члены Юридического комитета Палаты представителей планируют провести голосование для того, чтобы определить параметры проведения расследования, целью которого является объявление импичмента президенту Дональду Трампу", - сказано в сообщении.

На данный момент в комитетах Конгресса изучают вопросы, касающиеся предоставления Трампом налоговых деклараций, незаконной передачи денег свидетелям, угрожавшим президенту обнародованием информации о его личной жизни, а также расходования бюджетных средств на собственные гостиницы и другие объекты недвижимости.

Конгрессмены намерены уже на следующей неделе вынести документ на рассмотрение Юридического комитета. Проект резолюции будет обнародован в понедельник, 9 сентября.

Как сообщалось 18 июля палата представителей Конгресса США заблокировала резолюцию о начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа, котороую предложил демократ Эл Грин.

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