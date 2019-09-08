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В Нью-Йорке вандал повредил статую быка

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Мужчина ударил статую металлическим предметом, похожим на инструмент банджо. Поврежденным оказался правый рог быка.
Тевон Варлак приехал в Нью-Йорк из Далласа
Тевон Варлак приехал в Нью-Йорк из Далласа
Manny Alicandro / Twitter

Житель американского штата Техас повредил бронзовую статую Атакующего быка в Нью-Йорке на улице Уолл-стрит. Об этом сообщил телеканал ABC в субботу, 7 сентября.

Отмечается, что 42-летний Тевон Варлак из Далласа был задержан по обвинению в акте вандализма в отношении одного из символов Нью-Йорка. По данным городской полиции, мужчина ударил статую металлическим предметом, похожим на инструмент банджо. Поврежденным оказался правый рог быка.

Скульптура Атакующий бык, также известная как Бык с Уолл-стрит, была создана в 1989 году скульптором итальянского происхождения Артуро Ди Модика. Бронзовая статуя расположена в южной части Манхэттена и является популярной достопримечательностью для туристов.

Cмотрите фотогалерею: В Нью-Йорке вандал повредил статую быка

Ранее в канадском городе Виннипег нашли голову от памятника князю Владимиру Великому, поврежденного неизвестными. Также вандалы отбили тризуб с верхней части скульптуры и крест.

Также сообщалось, что в Киеве разгромили мемориал героя Небесной сотни Нигояна. Вандала задержали и для обследования на адекватность поместили в психоневрологический диспансер.

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Теги: США, Нью-Йорк, видео, фото, скульптура, вандализм, вандалы, памятник, статуя, видео голов, вандал
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Адекваты    08.09.2019, 11:20
Оценка:  0
Адекваты
"в канадском городе Виннипег нашли голову от памятника князю Владимиру Великому, поврежденного неизвестными."
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