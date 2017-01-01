В России сегодня проводят единый день голосования

Выборы разного уровня пройдут в 85 регионах.

Кроме прочего, пройдут довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам ulanude.bezformata.com

В Российской Федерации в воскресенье, 8 сентября, проводят единый день голосования. Ожидается, что сегодня пройдет более 5 тыс. выборов разного уровня,

Об этом сообщает ТАСС.

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Выборы разного уровня пройдут в 85 регионах. Граждане будут избирать депутатов в 13 законодательных собраний, в 16 регионов выберут губернаторов. В 22 административных центрах пройдут выборы городских дум, а в трех столицах регионов - глав муниципальных образований

Кроме того, пройдут довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).

По данным на 9:00 утра (по киевскому времени - ред.), явка на электронном голосовании за депутатов в Мосгордуму - 23%.

Отметим, что первый единый день голосования прошел в России в 2006 году. Всего было проведено 20 таких дней: до 2012 года включительно они проходили дважды в год, с 2013 года - один раз в год.

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Как сообщалось 27 июля, у здания мэрии в Москве проходила акция протеста против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Инициатором митинга за свободные выборы стал Алексей Навальный, позже арестованный на 30 суток. Еще до начала мероприятия полиция начала проводить массовые задержания. Накануне Следственный комитет РФ обыскал штабы всех независимых кандидатов. Людям разбивали головы в кровь, ломали конечности.

10 августа состоялась крупнейшая акция протеста за 8 лет. На митинг собрались более 47 тыс. человек.

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