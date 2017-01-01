Израиль атаковал объекты ХАМАС в секторе Газа

Удар был нанесен в ответ на запуск палестинцами беспилотника, который сбросил взрывное устройство.

Израильская армия нанесла удары по ряду объектов движения ХАМАС в секторе Газа.

Об этом накануне сообщила армейская пресс-служба.

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Отмечается, что в субботу группа палестинцев запустила беспилотник из южной части сектора Газа в сторону Израиля. Дрон сбросил самодельное взрывное устройство, повредившее один из армейских машин в районе разделительного забора. Израильская армия обстреляла место запуска аппарата.

"В ответ мы поразили несколько целей ХАМАС в секторе Газа, включая склады военно-морской техники и два военных объекта в Газе. Мы возлагаем ответственность на ХАМАС". – говорится в сообщении.

Служба безопасности в Газе сообщила, что удары были нанесены по четырем объектам в центральном и северном районах сектора. Сведений о жертвах и пострадавших не поступало.

Ранее Израиль обстрелял юг Ливана в ответ на ракетную атаку в направлении военных объектов на севере страны.

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