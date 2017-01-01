Требование к Трампу "освободить" город выдвинули тысячи протестующих в Гонконге

Миттинкующие пикетируют американское консульство.

Гонконг, бывшая британская колония, которая вернулась к китайскому правлению в 1997 году EPA/UPG

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Гонконгские протестующие отправились в американское консульство, чтобы призвать Дональда Трампа “освободить“ город.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Тысячи гонконгских протестующих в воскресенье воспевают “звездный флаг“ и призывают президента США Дональда Трампа “освободить“ город, который сейчас живет под управлением Китая. Это одна из масштабнейших демонстраций, которые в последние месяцы охвативали территорию.

“Боритесь за свободу, стойте за Гонконг“, - кричали демонстранты, прежде чем передать петиции в американское консульство, а также: “Противостоять Пекину, освободить Гонконг!“.

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В прошлом месяце Трамп предложил Китаю “погуманному“ решить проблему в Гонконге до того, как будет достигнуто торговое соглашение с Вашингтоном (которое позволит снять напряженность в торговых отношениях Пекина и Вашингтона).

В свою очередь, министр обороны США Марк Эспер в субботу призвал Китай проявлять сдержанность в Гонконге, бывшей британской колонии, которая вернулась к китайскому правлению в 1997 году.

Стоит отметить, Гонконг вернулся в Китай по формуле “одна страна, две системы“, которая гарантирует свободы, которыми пользуется материк. Многие жители Гонконга считают, что Пекин нарушает эту автономию.

Как сообщалось 5 сентября, протестующие в Гонконге требуют расследования жестокости полиции.

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