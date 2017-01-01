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Новый глава МАГАТЭ прибыл на переговоры в Иран

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Визит Корнела Феруцэ совпал с третьим этапом приостановки ядерных обязательств Тегерана.
Корнел Ферута возглавил МАГАТЭ 25 июля
Корнел Ферута возглавил МАГАТЭ 25 июля
Анадолу

Новый глава МАГАТЭ Корнел Феруцэ прибыл в Тегеран, чтобы проверить уровень выполнения Ираном ядерного соглашения. Об этом сообщает Iran Press в воскресенье, 8 сентября.

Как отметил представитель Международного агентства по атомной энергии, визит Феруцэ в рамках "продолжающегося взаимодействия между МАГАТЭ и Ираном" совпал с третьим этапом приостановки ядерных обязательств Тегерана.

Напомним, 8 мая, в годовщину выхода США из ядерной сделки, Иран объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.

Позднее МАГАТЭ подтвердило, что Тегеран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов.

В начале июля Иран заявил, что начинает обогащать уран выше уровня в 3,67%, оговоренного ядерной сделкой.

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Теги: Иран, Ядерная программа Ирана, МАГАТЭ, Тегеран
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Источник: korrespondent.net

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