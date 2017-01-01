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В США разбился легкомоторный самолет, есть жертвы

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Причиной крушения стала техническая неисправность одномоторного самолета Beechcraft Sierra.
Спасатели работают на месте падения самолета
Спасатели работают на месте падения самолета
reviewjournal.com

Два человека погибли и еще трое пострадали в авиакатастрофе в американском городе Хендерсон (штат Невада). Об этом сообщает ABC со ссылкой на местные власти в воскресенье, 8 сентября.

Отмечается, что причиной случившегося стала техническая неисправность одномоторного самолета Beechcraft Sierra. Он взлетел с взлетно-посадочной полосы, но вскоре развернулся и упал при попытке приземлиться к югу от аэропорта.

Пострадавшие были госпитализированы. Один из них находится в тяжелом состоянии.

В настоящее время выясняются все детали произошедшего.

Cмотрите фотогалерею: В США разбился легкомоторный самолет, есть жертвы

Ранее на этой неделе в Ставропольском крае России разбился штурмовик Су-25УБ. Оба пилота погибли.

Также сообщалось о крушении самолета во время авиашоу в Канаде. Его пилот также погиб.

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Теги: авиакатастрофа, США, самолет, фото, погибли, пострадавшие, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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