В США разбился легкомоторный самолет, есть жертвы

Причиной крушения стала техническая неисправность одномоторного самолета Beechcraft Sierra.

Два человека погибли и еще трое пострадали в авиакатастрофе в американском городе Хендерсон (штат Невада). Об этом сообщает ABC со ссылкой на местные власти в воскресенье, 8 сентября.

Отмечается, что причиной случившегося стала техническая неисправность одномоторного самолета Beechcraft Sierra. Он взлетел с взлетно-посадочной полосы, но вскоре развернулся и упал при попытке приземлиться к югу от аэропорта.

Пострадавшие были госпитализированы. Один из них находится в тяжелом состоянии.

В настоящее время выясняются все детали произошедшего.

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Ранее на этой неделе в Ставропольском крае России разбился штурмовик Су-25УБ. Оба пилота погибли.

Также сообщалось о крушении самолета во время авиашоу в Канаде. Его пилот также погиб.

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