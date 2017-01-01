В США разбился легкомоторный самолет, есть жертвы
Два человека погибли и еще трое пострадали в авиакатастрофе в американском городе Хендерсон (штат Невада). Об этом сообщает ABC со ссылкой на местные власти в воскресенье, 8 сентября.
Отмечается, что причиной случившегося стала техническая неисправность одномоторного самолета Beechcraft Sierra. Он взлетел с взлетно-посадочной полосы, но вскоре развернулся и упал при попытке приземлиться к югу от аэропорта.
Пострадавшие были госпитализированы. Один из них находится в тяжелом состоянии.
В настоящее время выясняются все детали произошедшего.
Cмотрите фотогалерею: В США разбился легкомоторный самолет, есть жертвы
Ранее на этой неделе в Ставропольском крае России разбился штурмовик Су-25УБ. Оба пилота погибли.
Также сообщалось о крушении самолета во время авиашоу в Канаде. Его пилот также погиб.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet