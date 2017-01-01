В Британии начинается двухдневная забастовка пилотов British Airways

Авиакомпании пообещали пассажирам найти альтернативные маршруты.

Авиакомпания просит пассажиров не ездить в аэропорты EPA/UPG

В полночь в ночь с 8 на 9 сентября пилоты British Airways начнут двухдневную забастовку, на данный момент отменены большинство рейсов компании на понедельник и вторник.

Об этом сообщает BBC.

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В British Airways и профсоюзе заявили, что готовы начать новые переговоры. Несмотря на это, решение об отмене рейсов не отменили.

В авиакомпании призвали пассажиров не ездить в аэропорты, пообещав найти альтернативные маршруты для большинства из них.

Как сообщалось 8 августа, в аэропортах Лондона из-за сбоя системы застряли 15 тысяч пассажиров.

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